شكرا لمتابعة خبر عن قيادي عسكري بارز .. يكشف آخر المستجدات الميدانية للمعارك البيضاء بين الجيش والحوثيين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف قائد اللواء 117مشاة العميد الركن أحمد النقح، عن آخر المستجدات الميدانية للمعارك في التي يخوضها الجيش الوطني ضد جماعة الحوثي في محافظة البيضاء ( وسط اليمن).

واكد العميد النقح، أن أبطال الجيش كبدوا جماعة الحوثي خسائر فادحة في العتاد والأرواح في جبهة قانية.

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ونقلت صحيفة الجيش الوطني”26سبتمبر” عن العميد النقح قوله؛ ان “جماعة الحوثي استمرت في حشد عناصرها طيلة الفترة الماضية، وحاولت التقدّم باتجاه مواقع الجيش بجبهة قانية إلا أن أبطال الجيش والمقاومة الشعبية الباسلة أفشلوا تلك المحاولة البائسة التي أقدمت عليها تلك العصابة الإجرامية، وكبّدوها خسائر بشرية ومادية كبيرة في المعدّات والأرواح”.

وذكر، أن من بين تلك الخسائر البشرية الكبيرة التي تكبدها العدو قيادات ميدانية كبيرة، وبارزة تلقت تدريباتها على أيدي خبراء ايرانيين في طهران، والضاحية الجنوبية في بيروت، بالإضافة إلى آليات ومعدات عسكرية وأسلحة متوسطة، وخفيفة وذخائر متنوعة استعادتها قوات الجيش الوطني في المعارك التي دارت على مشارف الوهبية منتصف الأسبوع.

ولفت إلى أن أبطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية الباسلة ومعهم رجال القبائل المساندة للجيش الوطني المرابطين في الخطوط والمواقع الأمامية يتمتعون بجاهزية قتالية عالية ويقظة دائمة، وهم على استعداد تام وكامل لتحرير كافة مناطق ومديريات محافظة البيضاء التي ما تزال تحت سيطرة جماعة الحوثي.