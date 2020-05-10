شكرا لقراءة خبر عن هل تذكرون بطلة مسلسل ‘‘باب الحارة’’ الفنانة السورية التي مثلت شخصية ‘‘لطفية‘‘ زوجة أبو عصام؟ لن تصدق كيف أصبحت اليوم فاتنة.. شاهد (صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا عبدالله - هل تذكرون بطلة مسلسل ‘‘باب الحارة’’ الفنانة السورية التي مثلت شخصية ‘‘لطفية‘‘ زوجة أبو عصام؟ لن تصدق كيف أصبحت اليوم فاتنة.. شاهد (صور)

أثارت الفنانة السورية ليليا الاطرش والتي جسدت شخصية لطيفة في مسلسل باب الحارة ضجة واسعة باحدث غطلالة ظهرت بها أمام جمهورها . 10585391 Advertisements ووصف متابعو ليليا الاطرش او لطيفة باب الحارة اطلالتها بالجريئة والصادمة حيث ظهرت ببلوزة مكشوفة الصدر وعارية الاكتاف . ورغم ان الصورة التي تعمدت لطيفة باب الحارة ان تجري عليها تعديلات لتكرر نفسها فيها اعجاب بعض متابعيها الا انها اثارت غضب الاخرين حيث وجّهوا انتقاداتهم لفنانتهم المحبوبة التي علقت في أذهانهم بشخصية لطيفة بملابسها الشامية في مسلسل باب الحارة. 10585391 10585391

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