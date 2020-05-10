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الرياض - رنا عبدالله - عــاجل : صدور أمر ملكي بشأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرًا ملكيا الجمعة، بشأن ولي العهد.

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ونص الأمر الملكي على تعيين طراد بن سبأ باهبري، رئيسا للشؤون الخاصة لولي العهد بالمرتبة الممتازة.

يشار إلى أن "باهبري" من مواليد مكة، وحصل على الثانوية العامة البريطانية في الرياضيات البحتة والرياضيات التطبيقية والفيزياء.

ودرس في جامعة أمبري ريدل الأمريكية في ديتونا بيتش في ولاية فلوريدا ثم عاد للسعودية ليعمل في وزارة الدفاع، حيث تم تعيينه في قيادة القوات الجوية في الرياض، قبل أن يتقاعد في عام 2001.

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