شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تقرير مصور من مركز مكافحة الإرهاب يكشف عن العملية الارهابية التي كان يخطط لها "ابو علي الحاكم" في 2005م ، وكيف تم القبض عليه وادخاله السجن مع محمد العماد ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تقرير فني مُصوَّر صادر عن الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية للمتهمين الذين ثبت تورطهم في التخطيط لتنفيذ عملية اغتيال إحدى القيادات العسكرية مع المضبوطات التي ضبطت في شقة المدعو عبدالله الحاكم الكائن في حي اللكمة بشارع هائل في تاريخ 25/5/2005م.

تضمن التقرير صوراً للأشخاص الذين لهم علاقة بالعملية التي كانت تستهدف أحد القادة العسكريين عند خروجه من القيادة، وهم:

------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• شاهد أول ظهور لولي العهد السعودي الجديد ..وكيف تعامل معه محمد بن سلمان ..(صور)

• مقتل مراهقة اردنية بسبب حسابها على الفيسبوك

• عاجـــل : الشيخ ياسر العواضي يوجه رسالة طارئة لعبدالملك الحوثي .. والمملكة تدخل على خط الاحداث في البيضاء وتؤيد موقف الحوثيين ..(تطورات طارئة)

• العمانيون يتحسرون اليوم على السلطان الراحل قابوس بن سعيد بعد مشاهدتهم لهذا الفيديو النادر

• الصوفي يكشف اللغز الغامض في قصة مقتل علي عبدالله صالح .. وكيف هرب طارق ولماذا صمت احمد علي ولم يثأر لوالدة من الحوثيين !؟

• مذيعة قناة الجزيرة علا الفارس تذهل الجميع بظهور صارخ وكأنها حورية من الجنة .. ارتدت ملابس مثيرة ولفت انظار الجميع ..شاهد

• غادة عبدالرازق تعلن عن هوية زوجها رقم 12.. وتنشر صورة محرجة للغاية.. شاهد

Advertisements

• عاجـــل : وفاة الفنان الإماراتي حسين الجسمي فجر اليوم بحادث مروري مروع .. والحزن يجتاح الوطن العربي ..صور وتفاصيل أولية

• عاجـــل : من هو طراد الهبري الذي عينه الملك سلمان اليوم نائبا لولي العهد ..(مفاجأة غير متوقعه للسعوديين حول سيرته الذاتية)

• سما المصري تظهر من جديد بملابس فاضحة وتوزع بوكسرات على الشباب في الشارع ..شاهد الفيديو

• المذيعة السعودية مها منصور تفاجئ صديقاتها وتبلغ عليهم الشرطة بعد ارتكابهم هذا العمل الصادم.. شاهد

• تسريب صور فاضحة لابنة أمير خليجي وهي بين احضان فنان عربي شهير .. شاهد

-----------------------

المتهم/ عبدالله يحيى عبدالله الحاكم (هو أحد أبرز القادة العسكريين الحوثيين حالياً). ووصف في الوثيقة بأنه المسؤول الأول عن العملية وأحد المنفذين، وقام بإعداد وتجهيز العبوة المتفجرة لتفجيرها بواسطة الهاتف.

المتهم/ إبراهيم محمد عبدالله عيسى شرف الدين الذي وصف بأنه المتزعم للعصابة وقام أيضاً بإعداد الديناميت والقنابل والتلفونات والشرائح.

المتهمان/ عبدالرحمن أحمد شرف الدين، وإسماعيل حسين عيسى شرف الدين، ودورهما أن يضعا العبوة المتفجرة على فتحات المجاري وهما مرتديان زي عمال النظافة، وبحسب الوثيقة فقد قتلا أثناء مقاومة رجال الأمن.

المتهم/ محمد علي العماد (يملك حالياً شبكة وقناة الهوية الإعلامية التابعة للحوثيين).

أوضح التقرير أن مهمته كانت دعم المجموعة من خلال استئجار الشقة وشراء التلفونات والشرائح، كما قام بتوفير 7 قنابل، وقام بالتنسيق "بينهم وبين الشخص في القيادة".

المتهم/ فؤاد عبدالله العماد الذي كان يعمل ضابطاً في القيادة، ودوره الاتصال بالمجموعة وإبلاغهم بخروج المسئول العسكري المستهدف.

(يتولى حالياً قائد اللواء الثالث حماية رئاسية التابع للحوثيين).

وتضمن التقرير صوراً للشقة التي ضبط بداخلها المتهمان الثالث والرابع، عبدالرحمن وإسماعيل شرف الدين (كانا يسكنان فيها)، كما ضُبطت بمنزل الحاكم عدة أدوات كانت تستخدم للإعداد للعملية، إلى جانب صور العبوة المتفجرة التي تحتوي على 10 أصابع من الديناميت، وخمس قنابل وقالب من نوع (تي إن تي).

كما يوضح التقرير الفني المصور المنشور تالياً صوراً لمواد أخرى استخدمت في الإعداد للعملية، بالإضافة إلى صور بطائق شخصية تم تزويرها وتغيير الأسماء للتمويه.

التقرير الفني المصور: