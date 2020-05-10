شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الشيخ ياسر العواضي يوجه رسالة طارئة لعبدالملك الحوثي .. والمملكة تدخل على خط الاحداث في البيضاء وتؤيد موقف الحوثيين ..(تطورات طارئة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وجه الشيخ ياسر العواضي رسالة جديدة وطارئة لزعيم مليشيا الحوثي ، على خلفية تطورات الاحداث التي تشهدها مدينة البيضاء وداعي النكف القبلي للثأر للشهيدة جهاد الاصبحي التي قتلتها عناصر الحوثي قبل ايام .

وفي تغريدة على حسابه في تويتر جدد العواضي التاكيد على موقف قبائل " ال عواض" من المطالب الموجهة للحوثيين لتجنب المواجهة المسلحة .

------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• شاهد أول ظهور لولي العهد السعودي الجديد ..وكيف تعامل معه محمد بن سلمان ..(صور)

• مقتل مراهقة اردنية بسبب حسابها على الفيسبوك

• عاجـــل : الشيخ ياسر العواضي يوجه رسالة طارئة لعبدالملك الحوثي .. والمملكة تدخل على خط الاحداث في البيضاء وتؤيد موقف الحوثيين ..(تطورات طارئة)

• العمانيون يتحسرون اليوم على السلطان الراحل قابوس بن سعيد بعد مشاهدتهم لهذا الفيديو النادر

• الصوفي يكشف اللغز الغامض في قصة مقتل علي عبدالله صالح .. وكيف هرب طارق ولماذا صمت احمد علي ولم يثأر لوالدة من الحوثيين !؟

• مذيعة قناة الجزيرة علا الفارس تذهل الجميع بظهور صارخ وكأنها حورية من الجنة .. ارتدت ملابس مثيرة ولفت انظار الجميع ..شاهد

Advertisements

• غادة عبدالرازق تعلن عن هوية زوجها رقم 12.. وتنشر صورة محرجة للغاية.. شاهد

• عاجـــل : وفاة الفنان الإماراتي حسين الجسمي فجر اليوم بحادث مروري مروع .. والحزن يجتاح الوطن العربي ..صور وتفاصيل أولية

• عاجـــل : من هو طراد الهبري الذي عينه الملك سلمان اليوم نائبا لولي العهد ..(مفاجأة غير متوقعه للسعوديين حول سيرته الذاتية)

• سما المصري تظهر من جديد بملابس فاضحة وتوزع بوكسرات على الشباب في الشارع ..شاهد الفيديو

• المذيعة السعودية مها منصور تفاجئ صديقاتها وتبلغ عليهم الشرطة بعد ارتكابهم هذا العمل الصادم.. شاهد

• تسريب صور فاضحة لابنة أمير خليجي وهي بين احضان فنان عربي شهير .. شاهد

-----------------------

وقال الشيخ العواضي : "لابد من قصاص العدالة لقتلة جهاد . اما ناس اصبح بيننا وبينهم ثأر وعار يرحلوا دنيا وألا رحلنا آخره . ذي ما فهم يفهم من ابطأ سعدن . ونعم برجال وقبايل يافع والقبايل عامه والعاقبه للمتقين" .

يشار إلى أن المملكة المتحدة ( بريطانيا ) كانت قد تدخلت على خط المواجهة بين الشيخ ياسر العواضي مع الحوثيين .

وكتب سفير المملكة لدى اليمن تغريدة قال فيها ان قضية مقتل الفتاة جهاد الاصبحي المحاكم وليس ساحات القتال .

وطالب السفير البريطاني في اليمن، مايكل آرون الحوثي ، وقبائل البيضاء اليمنية، إلى ضبط النفس، ووقف التحشيد المسلح، داعيًا إلى إحالة القضية إلى المؤسسة القضائية لتأخذ العدالة مجراها وتجنبًا للقتال، بحسب ما جاء في حسابه في تويتر.

تغريدة السفير البريطاني، أثارت غضب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والذين طالبوه بالتوقف عن هذا الحديث بعد أن رفض الحوثي تحكيم العقل، والرجوع للقانون، والذي يعتبر أنه والحوثي فوق كل شي.

​​​​