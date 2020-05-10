شكرا لمتابعة خبر عن صادم .. من علامات يوم القيامة تشهدها محافظة صنعاء اليوم.. انهيار جبل النبي شعيب في مديرية بني مطر وخروج عيون مائية وغيول.. (شاهد فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - صادم .. من علامات يوم القيامة تشهدها محافظة صنعاء اليوم.. انهيار جبل النبي شعيب في مديرية بني مطر وخروج عيون مائية وغيول.. (شاهد فيديو)

انهار جزء كبير من جبل النبي شعيب الكائن ما بين الحيمة الداخلية وبني مطر غرب العاصمة اليمنية صنعاء . ووفق مصادر محلية فان الانهيار كان من الجهة المطلة على الحيمة الداخلية من الإتجاه الشمالي وعلى بني مطر من الاتجاه الشرقي . -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: صادم .. من علامات يوم القيامة تشهدها محافظة صنعاء اليوم.. انهيار جبل النبي شعيب في مديرية بني مطر وخروج عيون مائية وغيول.. (شاهد فيديو) ورد الآن: خبر سار لسكان العالم.. أول دولة تعلن رسمياً السماح بتوزيع عقار ناجح لعلاج مرضى “كورونا” بعد أن أثبت فعاليته ومفاجأة صادمة بشأن الكمية تعزيزات مفاجأة وعتاد عسكري نوعي يصل هذه المحافظة يؤشر الى استعدادات لانطلاق معركة حاسمة في اليمن شاهد عاجل: قناة المسيرة تقطع كل برامجها وتعلن هذا الخبر الصاعق الذي لا يخطر على البال وسبب الرعب للجميع ..لن تصدق ماذا قال الحوثي "شاهد تفاصيل القصة" دكتور في عدن يروي قصة اصابته واسرته بكورونا Advertisements عاجل: اشهر قيادي في الانتقالي يباغت كل الجنوبيين بعمل فاضح لا يرضي الله ولا رسوله..لن تصدق ماذا فعل هذا القذر بابناء الجنوب وجعلهم يبكون من شدة القهر عاجل:المملكة تدخل الخط وتصعق العواضي وشيوخ البيضاء..وسفير المملكة يباغت العواضي والقبائل بطلب صادم لا يخطر على البال..لن تصدق ماطلبه سفير المملكة عاجل..اشرس قبيلة جنوبية تباغت الانتقالي وكل ابناء الجنوب وتعلن رسميا انضمامها لقتال الحوثيين الى جانب قبائل البيضاء..لن تصدق من هي هذه القبيلة الجنوبية الشرسة عاجل: ليست من ايران ولا أمريكا ولا تركيا ولا قطر..ضربة ساحقة تقصم ظهر السعودية وتقلب الامور راسا على عقب..والحوثي يعتبرها فتح من الله ونصر قريب عاجل وهااام:مستشار في رئاسة الجمهورية يلعن رسميا وفاة الرئيس هادي..والرئاسة تصدر قرار جمهوري بتعيين نائب ثاني للرئيس شريطة ان يكون من هذه المحافظة عاجل: واخيرا الحوثيين يرفعون الراية البيضاء، ومهدي المشاط ومحمد الحوثي يصعقون زعيمهم ويصفون مطالب العواضي وشيوخ البيضاء بانها عادلة ولا داعي لسفك الدماء واضافت ان الانهيار وقع في عزلة الأحبوب مديرية الحيمة الداخلية باتجاه قرية بيت الشقاقي الكائنة جوار جبل النبي شعيب . وجاء الانهيار بعد أيام من الامطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صادم .. من علامات يوم القيامة تشهدها محافظة صنعاء اليوم.. انهيار جبل النبي شعيب في مديرية بني مطر وخروج عيون مائية وغيول.. (شاهد فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.