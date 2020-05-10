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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد الآن.. محمد علي الحوثي يفاجئ الشارع اليمني بمعلومات خطيرة بشأن حالة كورونا في العاصمة صنعاء

اتهم عضو المجلس السياسي الأعلى الأستاذ محمد علي الحوثي منظمة دولية بإدخال جائحة وباء كورونا إلى العاصمة صنعاء.

وقال محمد الحوثي في تغريدة له على موقع التواصل تويتر أن “الأخ الصومالي الذي توفي في العاصمة صنعاء الأسبوع المنصرم بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا كانت تتردد عليه منظمة الهجرة الدولية ”.

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وكشف أن المنظمة “هي من قامت بتسكينه في فندق الفتح بمديرية الصافية قلب أمانة العاصمة وكانت تتردد عليه”، داعياً الأجهزة المعنية والنيابة للتأكد من صحة المعلومة والتحقيق في ذلك.

وفي حالة صحت معلومات الحوثي، فإن المنظمة الدولية متهمة بنشر الوباء عمداً في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش واللجان الشعبية، في إطار العدوان على البلاد منذ مارس 2015م.

يشار إلى أن عدد الحالات المؤكدة اصابتها في الجمهورية بلغت 44 حالة باليمن بينها 8 حالات وفاة فيما تعافت حالة واحدة، وتعمد اللجنة التابعة للمرتزقة لإحصاء محافظات خاضعة للإحتلال وتستثني إحصاءات العاصمة صنعاء.

وتوزعت الحالات كالتالي: “سجلت في عدن 25 حالة إصابة و4 حالات وفاة، أما في حضرموت فقد سجلت 4 حالات وشفاء حالة واحدة من دون وفيات، كما سجلت في محافظة لحج 3 إصابات وحالتا وفاة، وكذلك في تعز تم تسجيل إصابتين بالفيروس وحالة وفاة واحدة، فيما سجلت صنعاء حالة وفاة وحالة إصابة”.