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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل … الاعلان رسميا عن وفاة وإصابة 665 مغترب يمني بفيروس كورونا القاتل ..واكثر الوفيات من ابناء هذه المحافظة

-------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: صادم .. من علامات يوم القيامة تشهدها محافظة صنعاء اليوم.. انهيار جبل النبي شعيب في مديرية بني مطر وخروج عيون مائية وغيول.. (شاهد فيديو) ورد الآن: خبر سار لسكان العالم.. أول دولة تعلن رسمياً السماح بتوزيع عقار ناجح لعلاج مرضى “كورونا” بعد أن أثبت فعاليته ومفاجأة صادمة بشأن الكمية تعزيزات مفاجأة وعتاد عسكري نوعي يصل هذه المحافظة يؤشر الى استعدادات لانطلاق معركة حاسمة في اليمن شاهد عاجل: قناة المسيرة تقطع كل برامجها وتعلن هذا الخبر الصاعق الذي لا يخطر على البال وسبب الرعب للجميع ..لن تصدق ماذا قال الحوثي "شاهد تفاصيل القصة" دكتور في عدن يروي قصة اصابته واسرته بكورونا Advertisements عاجل: اشهر قيادي في الانتقالي يباغت كل الجنوبيين بعمل فاضح لا يرضي الله ولا رسوله..لن تصدق ماذا فعل هذا القذر بابناء الجنوب وجعلهم يبكون من شدة القهر عاجل:المملكة تدخل الخط وتصعق العواضي وشيوخ البيضاء..وسفير المملكة يباغت العواضي والقبائل بطلب صادم لا يخطر على البال..لن تصدق ماطلبه سفير المملكة عاجل..اشرس قبيلة جنوبية تباغت الانتقالي وكل ابناء الجنوب وتعلن رسميا انضمامها لقتال الحوثيين الى جانب قبائل البيضاء..لن تصدق من هي هذه القبيلة الجنوبية الشرسة عاجل: ليست من ايران ولا أمريكا ولا تركيا ولا قطر..ضربة ساحقة تقصم ظهر السعودية وتقلب الامور راسا على عقب..والحوثي يعتبرها فتح من الله ونصر قريب عاجل وهااام:مستشار في رئاسة الجمهورية يلعن رسميا وفاة الرئيس هادي..والرئاسة تصدر قرار جمهوري بتعيين نائب ثاني للرئيس شريطة ان يكون من هذه المحافظة عاجل: واخيرا الحوثيين يرفعون الراية البيضاء، ومهدي المشاط ومحمد الحوثي يصعقون زعيمهم ويصفون مطالب العواضي وشيوخ البيضاء بانها عادلة ولا داعي لسفك الدماءtyle="text-align: justify;">كشفت احصائية حديثة عن وفاة وإصابة 665 يمني بفيروس كورونا المستجد، وذكر تقرير صادر عن الجالية اليمنية في الولايات المتحدة الأمريكية صدر اليوم السبت أن 15 يمني من أبناء الجالية توفوا وأصيب 650 آخرين بالفيروس منذ انتشار الوباء هناك.

وأشار التقرير الذي أورد الإحصائية واطلعت عليه المجلة الطبية إلى أن المتوفين توزعوا على عدد من الولايات، حيث توفى 12 مغترب في ولاية نيويوك و 3 في ولاية ميتشجن.

وبحسب التقرير الذي اطلعت عليه المجلة الطبية فقد بلغ عدد اليمنيين الذين استقبلتهم مستشفيات امريكا 225 حالة بينما يقضي 425 مصابا أوقاتهم في الحجر المنزلي، في الوقت الذي تماثل 600 شخص للشفاء.

التقرير قدر الخسائر الأولية لأنشطة الجالية بسبب الوباء بأكثر من 50 مليون دولار.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.