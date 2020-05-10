البيضاء: مقتل امرأه داخل منزلها بقصف للحوثيين على المدنيين في "قانية"

قتلت امرأة، في قصف لمليشيات الحوثي الانقلابية، مساء السبت، على منازل وممتلكات المواطنين في منطقة قانية، بمحافظة البيضاء وسط البلاد.

وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، أن مليشيات الحوثي قصفت مساء السبت منازل وممتلكات المدنيين في قرية النجر، في منطقة قانية، ما أسفر عن مقتل امرأة جراء قذيفة استهدفت منزلها.

وتأتي هذه الجريمة في ظل استمرار مليشيات الحوثي الانقلابية قصفها لمنازل وممتلكات المدنيين في هذه الجبهه وغيرها من جبهات القتال بمحافظة البيضاء.

في غضون ذلك كشفت مصادر خاصة أن مليشيات الحوثي تقوم في هذه الأثناء بحملة مداهمات لمنازل المواطنين في مناطق الوهبية مديرية السوادية لاختطاف الرافضين للمشاركة في صفوفها للقتال بجبهة قانية.