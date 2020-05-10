مؤسستان بحضرموت تجهزان محجرًا صحيًا لاستقبال العائدين من الخارج

تفقد محافظ محافظة حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء فرج سالمين البحسني، السبت، بمدينة المكلا، المجحر الصحي الذي قدمته وجهزته مؤسستي صلة للتنمية واستجابة للأعمال الإنسانية، لاستقبال العائدين من أبناء المحافظة من الخارج.

وفي الزيارة الذي رافقه فيها المدير التنفيذي لمؤسسة صلة للتنمية، الأستاذ علي باشماخ، تعرف المحافظ البحسني، على مستوى التجهيزات داخل المحجر الصحي الذي يضم أيضا سكنا للأطباء العاملين في مستشفى الحميات بمنطقة فلك.

ويتسع المحجر الذي يتكون من ثلاثة طوابق أدوار وطابق أرضي، لأكثر من 250 سرير، ويتميز بوجود بالعديد من الخدمات كالصالة الرياضة وقاعة كبرى للمؤتمرات والمحاضرات ومكتبة الكترونية مزودة باستراحة تتيح للمستخدم الدخول إليها عبر النت.

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كما يضم المحجر الصحي، قاعة حاسوب، ومطبخ مجهز وصالة للطعام، وقاعات صغرى للنقاش وعيادة طيبة ملعب كرة قدم وطائرة طاقة شمسية وطاقم إداري.

وأشاد المحافظ البحسني، بمستوى التجهيزات داخل المحجر، مقدما الشكر لمؤسسة صلة واستجابة على جهودها المساندة للسلطة المحلية في مواجهة وباء كورونا.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لمؤسسة صلة للتنمية، علي باشماخ، أن تجهيز المحجر الصحي، يأتي استجابة لنداء الظرف العاجل لمواجهة جائحة وباء كورونا.