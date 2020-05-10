مشايخ البيضاء يحددون موقفهم من قضية مديرية الطفة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – البيضاء

اكد مشائخ محافظة البيضاء رفضهم المطلق لكل من يحاول اثارة الفتن وتمزيق النسيج الاجتماعي الواحد لأبناء المحافظة, كما أكدوا على ثبات موقفهم الداعم والمساند لأبطال الجيش واللجان الشعبية مباركين لهم الانتصارات التي تتحقق كل يوم وفي كل جبهة من جبهات العزة والشرف , وقالوا في تصريحات لـ” 26سبتمبرنت ” وصحيفة ” 26 سبتمبر” لن نسمح لأي كان توظيف بعض القضايا التي تحصل في البيضاء لصالح العدوان ومرتزقته ومحاولة تسيسها بهدف ضرب أبناء المحافظة ببضعهم البعض مشددين على ضرورة التماسك وتوحيد الصف في الاستمرار في مواجهة العدوان ومرتزقته والتصدي لمخططاتهم التآمرية الفاشلة, وقال الشيخ محمد جرعون أحد مشايخ محافظة البيضاء لـ” 26 سبتمبرنت ” : لن نسمح لأي كان من المرتزقة في الداخل أو العدو من الخارج بأن يعبث بأمن واستقرار المحافظة أومن تسول لهم انفسهم من أولئك بأن بإمكانهم السيطرة على المحافظة فتلك أوهام لن تتحقق, وقد اجتمعت أمس سبع مديريات واليوم عقد اجتماع لمحافظة البيضاء كلها وتم النقاش مع مشايخ البيضاء وقياداتها بأن قضية مقتل امرأة من آل الأصبحي في مديرية الطفة وما طلب الأصبحي من حكم أن يلتزم له المشايخ بذلك من الحكومة.

وأضاف الشيخ جرعون : بالنسبة لهذه القضية وغيرها نقول ” إن ياسر العواضي ” لا يمثل الا نفسه, وعليه أن يقبل بهذا الوضع وأن يعود هو ومن معه كما كانوا آمنين مطمئنين في مناطقهم وفي كل أنحاء اليمن فالوطن يتسع للجميع ولن يستطيعوا أن يزعزعوا ثقة أبناء البيضاء في أنفسهم, فياسر العواضي سيس بعض الأمور , ولن نسمح لأي كان العبث بمحافظة البيضاء وتسييرها كما يشاء أو يثير فيها الفتن على حساب أبناء المحافظة وأمنهم واستقرارهم, فقضية مقتل المرأة من آل الأصبحي معروفة ونحن لا نرضى بها وكل قضية ولها حل ولن تكون أكثر تعقيدا من القضايا التي وقعت من قبل في المحافظة.

وأكد الشيخ جرعون أن هناك من سعى الى تسييس هذه القضية وتجييرها لصالح أناس, وقال ” نحن لا نقبل أي تسييس لهذه القضية أو غيرها على حساب أبناء محافظة البيضاء ومن يحاول فعل ذلك فلن ينجح أبدا مهما كانت قوته”.

وشدد الشيخ جرعون على ضرورة تماسك الجبهة الداخلية لأبناء المحافظة وقال ” البيضاء لها موقع استراتيجي هام واستقرارها مهم جدا لكل اليمن فهي مرتبطة بثمان محافظات ولذلك موقعها حساس, وعلى الدولة أن تقطع حبل المتلاعبين وأن تدرك من الصادقين من الكاذبين “.

من جانبه قال الشيخ ياسر محمد جحلان, يكفي محافظة البيضاء ما عانته خلال الفترة الماضية من الصراعات ولن تحتمل مزيدا من الفتن الداخلية, وحاليا فيها ثمان جبهات, ولكن بصمود أبناء البيضاء الشرفاء الذين حافظوا على الجبهة الداخلية وتماسكها وقفوا بصدق مع اخوانهم من أبطال الجيش واللجان الشعبية في وجه العدوان ومرتزقته وسيظلون على ذات الموقف والتصدي لأي مرتزق وأي خائن يحاول المساس بالمحافظة أو يضر أمنها واستقرارها.

وأضاف الشيخ جحلان ” نحن صامدون وسنبقى كذلك الى جانب الجيش واللجان الشعبية, ولا يمكن أن نفرط في هذه المحافظة, ونقول للعدو ومرتزقته ” لا تحلموا بأن تتقدموا شبرا واحدا في محافظة البيضاء فهي محصنة بأبنائها وبأبطال الجيش واللجان, ولن تكون سهلة كما يعتقد الغازي المحتل, بل هي عصية عليهم, ونؤكد لقيادتنا السياسية أننا لن نتزحزح من مواقعنا وسنظل صامدين صمود جبال البيضاء”.

وخاطب الشيخ جحلان من يحاولون اثارة المشاكل في المحافظة بقوله :” عليكم ان تحكموا العقل والمنطق وأن تحافظوا على محافظة البيضاء وتحافظوا على أنفسكم فأنتم في النهاية من ستخسرون, ونؤكد بأن ابناء البيضاء مشايخ ووجاهات وشخصيات اجتماعية ومجتمع مدني كلهم صف واحد للتصدي لأي مشكلة, وكل من يحاول زعزعة أمن المحافظة عليه أن يعلم أن كل أبناء المحافظة سيتصدون له بكل قوة “.

ولفت الى أن مشايخ البيضاء مكلفون بحل المشكلة في مديرية الطفة, وقال :” نشكر قائد المسيرة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي لاهتمامه بحل هذه القضية, وتكليفه لمشايخ المحافظة بدراسة القضية وحلها حلا جذريا, وان شاء الله يتم حل هذه القضية بشكل نهائي, ونحن حريصون كل الحرص بأن لا نسمح لمن يحاول تحويل هذه القضية عن مسارها وجعلها بابا لفتنة داخلية, كما لن نسمح بتسييسها أو أن يتم استغلالها استغلالا سيئا, فكلنا ضد هذا ولن نسمح به”.