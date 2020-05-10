الانتقالي يطلق الرصاص على مسيرة احتجاجية في عدن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

اطلقت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي “المدعوم إماراتيا” الرصاص ضد مسيرة شعبية احتجاجية شارك فيها العشرات من أبناء محافظة عدن مساء السبت للتنديد بسوء الخدمات في عدن.

وأكدت مصادر محلية أن قوات مدعومة بآليات عسكرية انتشرت في شوارع مدينة كريتر وفي الطرق المؤدية إلى ساحة البنوك حيث قطعت الطريق على المسيرة.

وتشهد محافظة عدن، حالة سخط شعبي بسبب تردي الخدمات العامة كالكهرباء والماء، بالإضافة الى تفشي الأوبئة التي فتكت بنحو 100 شخص خلال الاسبوع الفائت.