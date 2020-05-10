شاهد : تصريح هام للعميد طارق صالح حول الامارات في اليمن (فيديو وتفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - أشاد قائد قوات المقاومة الوطنية عضو القيادة المشتركة العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، بالمواقف البطولية والإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة مع الشعب اليمني.

وقال طارق صالح، في حسابه بتويتر، امس السبت: "دولة الإمارات العربية الشقيقة بقيادتها الرشيدة دائماً سباقة في المواقف البطولية والإنسانية".

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