شكرا لمتابعة خبر عن من قلب العاصمة المؤقتة عدن.. هتافات بالصرخة الخمينية تحدث ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ومن يقف وراءها ؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لمجموعة من المواطنين في العاصمة المؤقته عدن، وهم يرددون شعار الصرخة الخمينية الذي يردده الحوثيين.

وأثار الفيديو ردود افعال اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما اشار الكثر من النشطاء ان الانتقالي الجنوبي يقف خلف هذه الشعارات التي تردد في قلب العاصمة المؤقته عدن الخاضعة لسطيرة المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيآ .

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد : من هو الشخص الذي ارتمت الفنانة "نانسي عجرم" في حضنه وأثارت جدلاً واسعاً في جميع شبكات التواصل (صور وتعليقات صادمة)

شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

مذيعة الجزيرة علا الفارس تهز الخليج وتستفز السعوديين بكلمتين فقط ..وشمس الكويتية تفقد صوابها وترد بهذه الطريقة

بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل !

شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

Advertisements

هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور)

مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة

أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد

ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام

أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل)

وبحسب النشطاء فإن جماعة المجلس الانتقالي تريد ان توصل رسالة من خلال هذا الفيديو للتحالف العربي والحكومة الشرعية بأن البديل لها التحالف مع الحوثي، في حال تم رفض مشروع الانتقالي بالإدارة الذتية للجنوب.

وارجع كثير من النشطاء هذا التحول الغريب والجرأة الكبيرة التي ابداها مجموعة من المواطنين في عدن الى رفض الحكومة الشرعية والتحالف العربي لمشروع الانتقالي الذي أعلن عنه مؤخرا.

وكان المجلس الانتقالي الإماراتي أعلن في 26 من أبريل/ نيسان الماضي، حالة الطوارئ العامة، وتدشين ما سماها "الإدارة الذاتية للجنوب".