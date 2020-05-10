شكرا لمتابعة خبر عن الحوثيون : يوجهون ضربة موجعة للشيخ العواضي ولقبائل البيضاء (تصعيد هو الأخطر) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أفاد مصدر قبلي، امس السبت، باستشهاد 3 من قبيلة الزوب (قيفة) على يد مسلحي الحوثي في مديرية القريشية بمحافظة البيضاء اثناء ما كانوا في طريقهم إلى مديرية ردمان تلبية للنكف القبلي الذي دعا له الشيخ ياسر العواضي.
وأوضح المصدر أن 3 من قبيلة الزوب كانوا في طريقهم إلى مديرية ردمان تلبية للنكف القبلي إلا أن الحوثيين استوقفوهم وقاموا بتصفيتهم رمياً بالرصاص بالقرب من منطقة "المتار" بمديرية القريشية ثم قاموا بإحراق جثثهم.
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وبحسب المصدر، تم التعرف على جثتي كلٍ من: حفظ الله عبدالله الحليسي الزوبة، وأسامة أحمد محمد الزوبة، فيما لم تعرف هوية جثة الثالث حتى الآن.
وأدان المتحدث باسم النكف القبلي الشيخ طارق العواضي، جريمة قتل ثلاثة من أبناء قيفة بعد اختفائهم قبل أيام.
وقال العواضي، في تغريدة له على تويتر: "ننتظر توضيحا من أهلهم عن من المسؤول في تلك الجريمة الشنعاء".
وأضاف "نحن ندين الجريمة من ما كان الفاعل ونطالب بمحاسبة الجناة".
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