شكرا لمتابعة خبر عن الحوثيون : يوجهون ضربة موجعة للشيخ العواضي ولقبائل البيضاء (تصعيد هو الأخطر) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد مصدر قبلي، امس السبت، باستشهاد 3 من قبيلة الزوب (قيفة) على يد مسلحي الحوثي في مديرية القريشية بمحافظة البيضاء اثناء ما كانوا في طريقهم إلى مديرية ردمان تلبية للنكف القبلي الذي دعا له الشيخ ياسر العواضي.

وأوضح المصدر أن 3 من قبيلة الزوب كانوا في طريقهم إلى مديرية ردمان تلبية للنكف القبلي إلا أن الحوثيين استوقفوهم وقاموا بتصفيتهم رمياً بالرصاص بالقرب من منطقة "المتار" بمديرية القريشية ثم قاموا بإحراق جثثهم.

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وبحسب المصدر، تم التعرف على جثتي كلٍ من: حفظ الله عبدالله الحليسي الزوبة، وأسامة أحمد محمد الزوبة، فيما لم تعرف هوية جثة الثالث حتى الآن.

وأدان المتحدث باسم النكف القبلي الشيخ طارق العواضي، جريمة قتل ثلاثة من أبناء قيفة بعد اختفائهم قبل أيام.

وقال العواضي، في تغريدة له على تويتر: "ننتظر توضيحا من أهلهم عن من المسؤول في تلك الجريمة الشنعاء".

وأضاف "نحن ندين الجريمة من ما كان الفاعل ونطالب بمحاسبة الجناة".