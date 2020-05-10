شكرا لمتابعة خبر عن قتلى وجرحى بينهم قيادات في انفجار صاروخ باليستي واندلاع معارك عنيفة (أسماء وتفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قُتل قيادي في جماعة الحوثي، وأصيب آخرون في انفجار صاروخ باليستي أثناء محاولة إطلاقه من مواقع سيطرة الحوثيون في صرواح بمأرب.

وقالت مصادر عسكرية، إن جماعة الحوثي حاولت إطلاق صاروخ باليستي نحو مدينة مأرب المكتظة بالسكان من منطقة حباب الواقعة بين محافظتي مأرب وصنعاء، فجر امس السبت، مضيفة إن الصاروخ انفجر قبل انطلاقه ما أدى إلى مقتل المتواجدين في المكان ومن بينهم إحدى قيادات الحوثي.

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وتواصل جماعة الحوثي استهداف المناطق الآهلة بالسكان في مدينة مارب بهجمات صاروخية أودت بحياة العشرات من المدنيين وإصابة آخرين.

وفي السياق، أكدت مصادر عسكرية مقتل نحو عشرين من جماعة الحوثي بينهم ست قيادات ميدانية في المواجهات التي شهدتها جبهة صرواح خلال الساعات الماضية.

وقالت المصادر إن جثث عشرين من قتلى جماعة الحوثي وصلت إلى مستشفى ثمانية وأربعين في العاصمة صنعاء قادمة من صرواح.

ومن بين القتلى، وفقاً للمصادر، القيادي المكنى أبو عبد الله الشاوش مهندس الألغام، وأبو علي القاضي مشرف منطقة بحره في نهم، وأبو هاشم الحمزي مشرف جماعة الحوثي في الجوف، وأبو مالك الحمزي المسؤول المالي ومسؤول الإمداد والتموين لجبهة الجوف، والعقيد خالد حسين الكحلاني.