شكرا لمتابعة خبر عن واخيرا : الحوثيين يرفعون الراية البيضاء والمشاط ومحمد الحوثي يصعقون زعيمهم ويصفون مطالب العواضي وشيوخ البيضاء بانها عادلة ولا داعي لسفك الدماء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد رئيس المجلس السياسي في حكومة الحوثيين ان مطالب الشيخ ياسر العواضي وشيوخ قبائل البيضاء غير شرعية .

وذكر موقع انصار الله ان المشاط اصدر التوجيهات الصارمة بوقف اي تحركات حربية .

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مؤكدا انه لا ينبغي سفك الدماء بين اليمنيين ويجب تسليم قتلة جهاد الاصبحي وتقديمهم للمحاكمة .

وكان محمد الحوثي اعلن في وقت سابق انه طلب من مدير امن البيضاء القبض على قائد الحملة والافراد الذين كانو معه اثناء اقتحام الفتاة جهاد الاصبحي لتوصيلهم للعاصمة صنعاء للتحقيق معهم بشان مقتل الفتاة في منزلها .

وقال محمد علي الحوثي في تغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر "‏تم التواصل مع الاخ مدير الامن بمحافظة البيضاء..وقد تم طلبه بإيصال قائد الحملة مع افراده الى صنعاء للتحقيق معهم في ملابسات القضية".

وأضاف الحوثي"نطلب من الاخوة مشائخ وعقال محافظة البيضاء إيصال المطلوبين من قرية أصبح مديرية الطفة".

واختتم محمد علي الحوثي تغريدته بالقول"ونطلب من مشائخ و عقال ومواطنين البيضاء الاستمرار بمواجهة ما أسماه( العدوان).