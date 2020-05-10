شكرا لمتابعة خبر عن اندلاع اشتباكات عنيفة داخل اللواء الاول مشاه بحري في سقطرى وسقوط جرحى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلعت اشتباكات مسلحة في الساعات الاولي من يومنا هذا الاحد ، بين قوات تابعة للمجلس الانتقالي في سقطرى.

وذكر مصدر محلي ، أن الاشتباكات اندلعت داخل اللواء الاول مشاه بحري ما بين المتمردين.

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ولفت المصدر الى سقوط ثلاثة جرحى، في حصيلة أولية، بينهم اثنين من أبناء الضالع والثالث من سقطرى، مديرية قلنسيه.

وكانت مصادر محلية، قالت أن جندي من اللواء الأول مشاة بحري أصيب في اشتباكات مع متمردي "الانتقالي".

وتشهد المحافظة تمردات من قبل ما يسمى بالمجلس الانتقالي بين الفينة والأخرى، الا أنها تواجه برفض شعبي ورسمي واسع.