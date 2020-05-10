شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تدخل الخط وتصعق العواضي وشيوخ البيضاء..وسفير المملكة يباغت العواضي والقبائل بطلب لا يخطر على البال .."تفاصيل" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تدخلت المملكة المتحدة ( بريطانيا ) في خط المواجهة بين الشيخ ياسر العواضي مع الحوثيين .

وايد سفير المملكة مطالب الحوثي ، قائلا ان قضية مقتل الفتاة جهاد الاصبحي المحاكم وليس ساحات القتال . و طالب السفير البريطاني في اليمن، مايكل آرون الحوثي ، وقبائل البيضاء اليمنية، إلى ضبط النفس، ووقف التحشيد المسلح، داعيًا إلى إحالة القضية إلى المؤسسة القضائية لتأخذ العدالة مجراها وتجنبًا للقتال، بحسب ما جاء في حسابه في تويتر. تغريدة السفير البريطاني، أثارت العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والذين طالبوه بالتوقف عن هذا الحديث بعد أن رفض الحوثي تحكيم العقل، والرجوع للقانون، والذي يعتبر أنه والحوثي فوق كل شي.

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ورد عليه، صاحب حساب، يدعى محمد علي علاو، أن قبائل البيضاء مع رأي السفير البريطاني، ولكن الحوثيين يرفضون تسليم القتلة إلى القضاء للتحقيق والمحاكمة مع أن القضاء تحت سيطرتهم غير المشروعة.

وتساءل الكثير من خلال ردودهم على تغريدته، عن أي مؤسسة قضائية يتحدث بها، لا سيما وأن الحوثي عبارة عن عصابة إجراية عنصرية منفلته، تختطف القضاء، ولا يمكن أن تنصر المظلومين.

العقيد يحيى أبو حاتم، في رده على السفير، بالقول، إن المؤسسة القضائية التي حكمت بالإعدام على الصحفيين أو المختطفين أو على رئيس الجمهورية وعلى النواب، لا يمكن أن تكون مؤسسة نزيهة وعادلة.

من جانبه نفى الشيخ الخضر الأصبحي، الثلاثاء 5 مايو 2020 ، ما نشره القيادي الحوثي حسين العزي بخصوص الاتفاق بين الحوثيين وقبائل آل عواض في البيضاء( جنوب شرق) اليمن.

وقال الشيخ الأصبحي في مقطع فيديو، إن ماتم الاتفاق عليه هو تسليم الجناة والإفراج عن المختطفين وإعادة المنهوبات وتشكيل لجان مشتركة للتحقيق في الحملة الأمنية التي خرجت وما أسباب خروجها.

مبينا أن التاريخ الذي قال الحوثيون أنهم اجتمعوا فيه مع الشيخ الأصبحي خاطئ ومنوها لهم أنه شهر كريم لايجوز الكذب عليه.

واتهم حسين العزي الشيخ الأصبحي بالتراجع عن الاتفاق المبرم بضغط من الأخ ياسر العواضي حسب قوله معتبرا أن قد تم الاتفاق على حل القضية بين الطرفين وهذا ما نفاه الشيخ الأصبحي في هذا الفيديو.

وأكد أنه لا نقاش في أي موضوع جديد؛ إلا تحقيق المطالب ومنها تسليم الجناة، وبعدها يمكن الخوض في أي حديث في التحكيم، لا سيما وأن الحوثي أعابوا البنت جهاد الأصبحي وغدورها، وفقا للتسجيل المصور.