شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : المتظاهرون في العاصمة المؤقتة عدن يحرقون صورة ضخمة لـ"عيدروس الزبيدي" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أحرق محتجون في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، صور لرئيس مايسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، أثناء احتجاجات شعبية مساء السبت، للتنديد بتردي الخدمات العامة.

وحصل (أحداث نت) على صور من الاحتجاجات وأثناء إحراق صور "عيدروس الزبيدي"، والذي هتف المحتجون ضد مجلسه المدعوم من الإمارات والذي تسبب في تردي الأوضاع في عدن بعد انقلابه على الحكومة الشرعية ومنعه أيضا عودتها إلى المدينة بعد اتفاق الرياض.

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وقالت المصادر، إنّ "المجلس الانتقالي" نشر عدداً كبيراً من قواته في شوارع وأحياء العاصمة عدن، كما أغلق ساحة البنوك التي تنطلق منها الاحتجاجات، وكافة الشوارع المؤدية إلى مدينة كريتر بعدن.

وأشار المصادر إلى أن قوات وعناصر مسلحة بلباس مدني انتشرت أيضاً في الشوارع الخلفية لمنع أي تجمعات شعبية دعت إليها فصائل في الحراك الجنوبي السلمي الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي.