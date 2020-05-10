شكرا لمتابعة خبر عن شاهد بالفيديو : مدرعات واطقم عسكرية تابعة لمليشيات الانتقالي تنتشر قبل قليل في شوارع العاصمة الموقتة عدن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر مستشار وزير الاعلام ، السكرتير الصحفي السابق للرئاسة اليمنية ، مختار الرحبي في تغريدة له رصدها موقع "سمابرس" عبر حسابة في تويتر: قال فيها مدرعات واطقم عسكرية تابعة لمليشيات الانتقالي تنتشر في شوارع عدن لمنع خروج المسيرات .

واضاف الرحبي في التغريدة :" مع كل تلك الإجراءات القمعية خرج أبناء عدن الأحرار بمسيرات حاشدة تطالب بتوفير الخدمات الصحية وتوفير الخدمات الأساسية.

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