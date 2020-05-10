شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو : مليشيات االانتقالي تطلق النار على المتظاهرين وتقتحم المنازل .. وتطارد المحتجين في الشوارع في عدن (شاهد) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افاد مصدر محلي لــ"سمابرس" في العاصمة الموقتة عدن قبل قليل ، ان مليشيات الانتقالي ترد باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين واقتحام المنازل للبحث عن الشباب ومطاردت المتظاهرين في الشوارع.

واكد المصدر: بان الان التظاهرات تتوزع وسط الاحياء بسبب قمع ميليشيا الانتقالي للمحتجين في شوارع كريتر.

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واضاف :" المصدر بان الوضع سيخرج عن السيطرة اذا استمرت مليشيات المجلس الانتقالي بقمع المتظاهرين قد تتحول إلى حرب شوارع في عدن.

وتابع سمابرس تغريدة نشهرها مستشار وزير الاعلام مختار الرحبي قبل قليل في تويتر قال فيها :" خروج مسيرات في عدن رغم انتشار عصابات الانتقالي في الشوارع والاحياء لمنع اي مسيرات . لا صوت يعلوا فوق صوت الشعب المطالب برحيل عصابات الانتقالي وتوفير الخدمات الأساسية والصحية . #عدن_تنتفض_ضد_الانتقالي