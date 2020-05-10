شكرا لمتابعة خبر عن الدكتور مجد السقاف : يكشف عن إغلاق مستشفى عدن الالماني التابع لـ "هاني بن بريك" في وجوه المرضى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الدكتور مجد السقاف ، عن رفض مستشفى عدن الالماني التابع لهاني بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، استقبال المرضى واغلاقه أبوابه في وجوههم.

وقال الدكتور السقاف، في منشور تم تداوله اليوم هذا المستشفى ومع ما تعانيه عدن من انتشار الأمراض والأوبئة والحميات يغلق أبوابه ويرفض استقبال المرضى ، فقط هم مع عدن في المغنم اما وقت الشدة يتركوها، لك الله يا ام المساكين يا عدن !".

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"الخليج 365" تعيد نص المنشور السقاف كما ورد في صفحة الدكتور

نص المنشور :

هل تعلم ان مستشفى عدن الالماني مالكه نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك بالشراكة مع ضباط اماراتيين وتم افتتاحه في بداية 2018 .

تم التعاقد معه لمدة عامين لمعالجة كل جرحى الساحل الغربي على حساب التحالف العربي وكانت أسعاره خياليه !

إلى قبل إغلاقه كان جرحى طارق عفاش وما يسمى بالمقاومة الوطنية متعاقدين مع المستشفى وعلى حساب التحالف العربي !

اليوم هذا المستشفى ومع ما تعانيه عدن من انتشار الأمراض والأوبئة والحميات يغلق أبوابه ويرفض استقبال المرضى ، فقط هم مع عدن في المغنم اما وقت الشدة يتركوها، لك الله يا ام المساكين يا عدن !

عرفتو ليش هاني بن بريك يطبل لطارق عفاش لأن جرحاه يعالجهم عنده وعلى حساب التحالف العربي وبمبالغ طائلة تروح بعضها لضباط من اصحاب طارق عفاش .

اما أهل عدن وابنائه فمستشفى هاني بن بريك يرفض استقبالهم لانهم فقراء لايملكون الأموال الطائلة !