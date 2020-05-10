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الرياض - رنا عبدالله - شاهد فيديو صادم أغضب اللبنانية هيفاء وهبي وطالبت بحذفه فورا !

فيديو فاضح للممثلة و المغنية اللبنانية هيفاء وهبي، أثار غضبها بعد إنتشاره على وسائل التواصل الإجتماعي وطالبت بحذفه فورا، كما أفادت عدة مصادر مقربة منها إنها أرسلت لعدة جهات نشرت الفيديو وطالبت بحذفه من منصات التواصل الإجتماعي المختلفة، بينما علق الكثير على الفيديو إنه عادي ولا شيء فيه ابدا.

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حيث نشر الإعلامي اللبناني محمد جفال، مقابلة لهيفاء وهبي تعود إلى عام 1992 (قرابة 28 عاما)، وكان هو صاحب اللقاء، قبل عدة أشهر عبر حسابه على “فيسبوك”، إلا أنها وجدت طريقها للانتشار عبر مواقع التواصل، اليوم الأربعاء وبشكل كبير جدا، وفي عدة منصات للتواصل الإجتماعي مع تعليقات أزعجت هيفاؤ وهبي ومدير أعمالها.

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وكانت الفنانة اللبنانية تبدي رأيها بأحد البرامج التلفزيونية التي كانت تعرض في تلك الفترة، وظهرت قبل إجرائها أي عمليات تجميل.

وتباينت الآراء بشأن الظهور النادرة لهيفاء بين من أكد أنها كانت بملامح جميلة، وآخرين رأوا أن إجراءها عمليات التجميل هو الذي منحها جمالًا وجاذبية.

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