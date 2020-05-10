شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الحوثيون يعتقلون رجل اعمال بارز في صنعاء ويغلقون شركته ..(صور) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قالت مصادر محلية بالعاصمة صنعاء ان مليشيا الحوثي اعتقلت امس السبت رجل الاعمال اليمني محمد عبدالله السنيدار .

واضافت المصادر ان عناصر المليشيات هاجمو مقر شركة السنيدار واغلقو ابوابها ، ثم توجهو إلى منزل السنيدار وقامو باختطافه واقتيادة إلى جهة مجهولة .

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وأوضحت المصادر، أن نحو عشرة أطقم (عربات عسكرية)، توجهوا إلى إحدى شركاته، وأغلقوها، واعتقلوا "السنيدار"، قبل أن تفرج عنه بناء على تعهد خطي، بعدم توزيع الصدقات للفقراء، وتسليم ما يتم توزيعه، إلى مشرفين حوثيين.

وبينت المصادر، أن التصرفات الحوثية، خلقت تذمرًا واسعاً لدى جموع المواطنين في صنعاء القديمة، الذين اعتبروا أن الحوثيين، أصبحوا يحاربونهم ويسرقون الصدقات التي يتم تخصيصها لهم من قبل رجال أعمال.