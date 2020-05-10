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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: قناة المسيرة تقطع كل برامجها وتعلن هذا الخبر الصاعق الذي لا يخطر على البال وسبب الرعب للجميع ..لن تصدق ماذا قال الحوثي

اعلن قناة المسيرة ان القيادات الحوثية وجهت اصابه الاتهام لهذه الجهة بنشر فيروس كورونا الى اليمن .

واتهم عضو المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة الحوثي في صنعاء، محمد علي الحوثي مساء السبت منظمة دولية بإدخال جائحة وباء كورونا إلى العاصمة صنعاء.

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وقال الحوثي في تغريدة له على موقع “توتير: “الأخ الصومالي الذي توفي في العاصمة صنعاء الأسبوع المنصرم بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا كانت تتردد عليه منظمة الهجرة الدولية”.

وكشف محمد علي الحوثي أن المنظمة “هي من قامت بتسكينه في فندق الفتح بمديرية الصافية قلب أمانة العاصمة وكانت تتردد عليه”، داعياً الأجهزة المعنية والنيابة للتأكد من صحة المعلومة والتحقيق في ذلك.



يأتي ذلك عقب ساعات من إعلان وزارة الصحة في العاصمة صنعاء، اليوم السبت، تسجيل ثاني إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” في صنعاء.

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر” رصدها “الميدان اليمني”، إنها “سجلت حالة مؤكدة بفيروس كورونا، لمصاب قادم من حي الشيخ عثمان في عدن”.

الصومالي توفي بفيروس كورونا في صنعاء

وأضافت أنه جرى “نقل المريض إلى مركز العزل في مستشفى الكويت بصنعاء”، مؤكدة “استقرار الحالة المصابة ومتابعة المخالطين لها”.

وكانت وزارة الصحة في الحكومة الشرعية، أعلنت مساء الجمعة، ارتفاع عدد الحالات المصابة بالفيروس منذ العاشر من أبريل المنصرم، إلى 34 بينها 7 وفيات وحالة تعافي واحدة، بعد تسجيل 9 إصابات بينها حالة وفاة في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، ووفاة إصابة أخرى مؤكدة سابقاً في محافظة لحج (جنوب اليمن).

وكانت وزارة الصحة في صنعاء أعلنت الثلاثاء الماضي، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في مناطق سيطرتها، لمهاجر صومالي عُثر عليه متوفياً في أحد فنادق العاصمة صنعاء.

وتتوزع الاصابات المؤكدة الـ 34 في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية بـ 25 حالة في عدن بينها 4 وفيات، و4 حالات في محافظة حضرموت (شرق اليمن)، و3 أخرى في محافظة لحج بينها حالتا وفاة، وحالتين في محافظة تعز بينها وفاة واحدة.