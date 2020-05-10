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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..الوضع يخرج عن سيطرة الانتقالي واقوى قبيلة جنوبية تباغت الحزام الامني وتتدخل بقوة والامور تنقلب راسا على عقب

خرج ابناء مديرية كريتر قبل قليل كاسرين حاجز الخوف في تطاهرة حاشدة رفضا لممارسات ما يسمى بـ المجلس الانتقالي ومليشياته المسلحة بالمدينة.

وخرج مئات المواطنين في مسيرات تجوب شوارع المدينة رغم انتشار مليشيات الانتقالي المسلحة في الشوارع والاحياء لمنع اي مسيرات مؤكدين لنه لا صوت يعلوا فوق صوت الشعب المطالب برحيل العصابات وتوفير الخدمات الأساسية والصحية.

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وذكرت مصادر محلية من عدن ان مليشيات الانتقالي شنت عملية اعتقالات ومطاردات في حق المتظاهرين بالاضافة انها اقتحمت عدد من المنازل في مدينة كريتر.

وأشارت المصادر إلى ان الاقتحامات طالت أحياء البادري والقطيع والعيدروس والرزمت، ونكلت بالاسر بحثاً عن شباب الانتفاضة الذين شاركوا في المطاهرة ضد الانتقالي.

وكانت ميليشيا الانتقالي استبقت المظاهرات وانتشرت بزي مدني في شوارع وأحياء العاصمة عدن، كما أغلقت ساحة البنوك التي تنطلق منها الاحتجاجات، وكافة الشوارع المؤدية إلى مدينة كريتر بعدن.

وفي وقت سابق، حمّل الحراك الجنوبي السلمي، "المجلس الانتقالي" مسؤولية تدهور الخدمات العامة؛ من انقطاع الكهرباء والمياه، وتردي الخدمات الصحية مع وفاة العشرات بأمراض الحُميات.

بدوره حذّر رئيس اللقاء التشاوري لقبائل أبين، الشيخ وليد بن ناصر الفضلي، مساء السبت، المجلس الانتقالي وقواته الأمنية من التعرض أو المساس بالتظاهرة السلمية.

وطالب "الانتقالي" بالاستجابة لمطالب أبناء عدن المشروعة والمتمثلة بتحسين مستوى الخدمات، "وإلا فليترك شؤون المدينة وأهلها لمؤسسات الدولة التي انقلب عليها في أغسطس من العام المنصرم".

وحتى الجمعة، أعلنت السلطات الصحية، وفاة 60 شخصاً جراء أمراض الحُميات التي تجتاح عدن إثر المستنقعات التي خلفتها الفيضانات وتسببت بانتشار البعوض.

واطلق المتظاهرون استغاثات سريعة لانقاذهم من الأساليب الهمجية التي تطالهم من قبل ميليشيا ما يسمى المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات.