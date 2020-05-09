شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توزيع 2800 سلة غذائية للنازحين والمجتمع المضيف بمديريتي سيئون وشبام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشنت اليوم بسيئون المرحلة الاولى من مشروع الاستجابة الطارئة لإغاثة حضرموت الممول من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



ويستهدف المشروع توزيع 2800 سلة غذائية على النازحين والاسر الفقيرة وذوي الاحتياجات الخاصة من المجتمع المضيف بمديريتي سيئون وشبام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توزيع 2800 سلة غذائية للنازحين والمجتمع المضيف بمديريتي سيئون وشبام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.