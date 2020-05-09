شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 مايو 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم السبت الموافق 9 مايو 2020 وهي كالتالي :

العوبثاني يكشف عن الأحكام القانونية في قانون حظر التجول https://www.elyamnelaraby.com/478699/ لجنة الطوارئ بالغيضة تناقش الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا https://www.elyamnelaraby.com/478701/ بن فريد: الإدارة الذاتية للجنوب أبكت الإخوان https://www.elyamnelaraby.com/478704/ قيادة العمالقة تطلق حملة نظافة واسعة لرفع مخلفات الأمطار في العاصمة عدن https://www.elyamnelaraby.com/478707/ هيئة الهلال الإماراتي تواصل مشروع توزيع إفطار الصائم في الساحل الغربي https://www.elyamnelaraby.com/478709/ "عكاظ" تتهم مسؤولين وإعلاميين بالشرعية بتنفيذ أجندات تركيا وقطر https://www.elyamnelaraby.com/478716/ Advertisements شاهد.. البحسني يتفقد سير العمل بالتجهيزات النهائية للمستشفى العسكري في المكلا https://www.elyamnelaraby.com/478724/ مصادر: مشروع التدخل التركي في اليمن تموله قطر عبر شخصيات الإخوان https://www.elyamnelaraby.com/478726/ الضالع.. نزع ألغام وعُبُوَّات ناسفة مُمَوّهة التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء https://www.elyamnelaraby.com/478729/ لجنة الطوارئ بمأرب تؤكد على اهمية دور الخطباء في نشر الوعي المجتمعي لمواجهة كورونا https://www.elyamnelaraby.com/478740/ أبرز المشاهد التي تكشف أيديولوجية الإخوانية كرمان "الهابطة" على فيسبوك https://www.elyamnelaraby.com/478751/ شبوة .. السلطة المحلية توقع على عقد تنفيذ طريق نصاب ـ حطيب https://www.elyamnelaraby.com/478756/ إعلامي جنوبي يشيد بإنجازات الرئيس المصري خلال 5 سنوات https://www.elyamnelaraby.com/478758/

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.