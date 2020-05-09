جرائم  مليشيا الحوثي الإيرانية تتسبب بمقتل وإصابة عشرات المدنيين في تعز خلال إبريل الماضي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

كشف تقرير صادر عن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، عن جرائم وانتهاكات ارتكبتها ميليشيا الحوثي االايرانية بحق المدنيين في مدينة تعز خلال إبريل الماضي.



وبحسب وكالة سبأ الحكومية، أوضح تقرير للمركز أن مليشيا الحوثي تسببت بمقتل 22 مدنيا منهم 7 نساء وطفلين خلال قصفها الأحياء السكنية بالقذائف المختلفة، مرتكبة خلالها مجزرة دموية راح ضحيتها 6 نساء وطفلتين وأصيبت 7 نساء و5 طفلات ورجل واحد.

كما قتل 5 مدنيين برصاص مباشر من قبل مليشيا الحوثي كما قتل قناص تابع للمليشيا 3 مدنيين بينهم امرأة وطفل، وقتل عامل في نزع الألغام جراء انفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي التي اعدمت أيضا مدنيين إثنين، وتوفي طفل جراء التعذيب من قبل المليشيا.

وأضاف التقرير أن الميليشيا ارتكبت مجزرة أخرى حيث قامت بإحراق منزل مدني في هجدة مما تسبب بمقتل أربعة من أبنائه حرقا.

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ووثقت الفرق الميدانية تدمير منازل وإصابة العشرات من المدنيين بينهم نساء وأطفال جراء قصف مليشيا الحوثي للاحياء السكنية.

وتطرق التقرير الشهري إلى تكثيف مليشيا الحوثي قصفها بالقذائف المدفعية وقذائف الهاون نحو الأحياء الغربية ومنطقة بير باشا وشارع جمال بمديرية القاهرة وحي تبة السلال بمديرية صالة وقصفت مناطق متعددة بمديريتي حيفان وصبر الموادم.

كما تم العثور على حقل جديد من الألغام والعبوات الناسفة والقذائف المختلفة التي زرعتها مليشيا الحوثي في وادي رسيان بمنطقة البرح في الساحل الغربي غرب محافظة تعز.

ولفت التقرير إلى أن الميليشيات أغلقت منذ مطلع إبريل طريقي القبيطة وحيفان أمام آلاف المسافرين القادمين من العاصمة الموقتة عدن نحو محافظة تعز وبقية المحافظات في ظروف لا إنسانية بحجة الحجر الصحي للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا في المناطق الخاضعة لسيطرتها وفرضت دورات طائفية تحت مسمى ثقافية على الجميع.

وأضاف أن الميليشيات قامت بمنع أكثر من ألفي مسافر من الدخول إلى منطقة الحوبان بعد قدومهم من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية في المدينة، واحتجزت أكثر من 200 سيارة على متنها مسافرين بينهم نساء وأطفال في طريق مديرية سامع ولم تسمح لهم بالدخول إلى الحوبان.