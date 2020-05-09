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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إعلامي جنوبي يشيد بإنجازات الرئيس المصري خلال 5 سنوات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أشاد الإعلامي الجنوبي، عادل اليافعي، بالإنجازات التي حققها الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، خلال الخمس السنوات الماضية .
وقال اليافعي في تغريدة له بتويتر، "المشاريع التي حققها السيسي في 5 سنوات ، لم تحققها مصر في 60 سنة على الرغم من الطعنات المتكررة لتنظيم الاخوان ومحاولات عرقلته" .
وأكد اليافعي، أن السيسي رغم ذلك ظل هرم مصري اصيل صامد ، ماض في خطته لتصبح مصر في مصاف الدول الكبرى وستصبح قريبا
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