إعلامي جنوبي يشيد بإنجازات الرئيس المصري خلال 5 سنوات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أشاد الإعلامي الجنوبي، عادل اليافعي، بالإنجازات التي حققها الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، خلال الخمس السنوات الماضية .

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وقال اليافعي في تغريدة له بتويتر، "المشاريع التي حققها السيسي في 5 سنوات ، لم تحققها مصر في 60 سنة على الرغم من الطعنات المتكررة لتنظيم الاخوان ومحاولات عرقلته" .

وأكد اليافعي، أن السيسي رغم ذلك ظل هرم مصري اصيل صامد ، ماض في خطته لتصبح مصر في مصاف الدول الكبرى وستصبح قريبا