شكرا لمتابعة خبر عن مذيعة" قناة الجزيرة " " غادة عويس " تقصف جبهة " المستشار الأقرب لـ" محمد بن زايد " بعد تطاول الأخير على الناشطة اليمنية توكل كرمان" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت الاعلامية البارزة في قناة " الجزيرة " الزميلة " غادة عويس " هجوما ناريا على مستشار " محمد بن زايد " الدكتور " عبد الخالق عبدالله" بعد مهاجمته للناشطة اليمنية البارزة الحائزة على جائزة " نوبل " للسلام " " توكل كرمان "

وردت عويس في تغريده لها على حسابها بشبكة " تويتر " تغريده للمستشار والناشط الاماراتي الدكتور " عبد الخالق عبدالله" هاجم فيها الناشطة اليمنية البارزة الحائزة على جائزة " نوبل " للسلام " " توكل كرمان " بالقول انها لا تستحق ان تكون في مجلس عالمي للإشراف على محتوى الفيس بوك واصفا الأخيرة بانها و"الكراهية صنوان".

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وينشر نص تغريده الاعلامية " عويس" " بالأحرى الامارات لا تستحقّ أن تكون مقرّ تويتر بالشرق الأوسط فهي عدو لحرية الرأي والتعبير.

أما السيدة كرمان فهي ضحية خطاب كراهيتك!".