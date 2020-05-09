شكرا لمتابعة خبر عن شاهد بالصور : خرائط ووثائق حوثية قديمة وحديثة تكشف خططهم في السيطرة على مناطق في اليمن والسعودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عندما كان اليمنيون يتحاورون في موفمبيك لرسم المستقبل؛ كان الحوثيون يرسمون الخرائط ويعدون الخطط للسيطرة عسكرياً على المدن والمحافظات.

ووفقا لموقع "المصدر اونلاين" فيما يلي مجموعة من الخرائط، تبدو بعضها من خلال التوضيحات المكتوبة أو الأهداف المرسومة، قديمة منذ أيام حروب صعدة، وأغلبها بعد توقف تلك الحرب أي بعد 2009م، وحتى أيام الحوار.

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تتعلق بعض هذه الخرائط باليمن، تحديداً صعدة والجنوب وتهامة، وبعضها عبارة عن خطط للسيطرة على مناطق سعودية، والتوسع الفكري فيها، وكذلك تهريب السلاح.

من المهم الإشارة إلى أن الشرح المكتوب تحت كلمة توضيح هو توضيح من مصدر الخرائط وهو شرح يساعد في فهم كل خريطة والأهداف، وكُتب، كما يُفهم، في تاريخ العثور على تلك الخرائط وليس الآن.

أما الخرائط المتضمنة شرحاً بدون كلمة توضيح فهي مكتوبة من قبل الحوثيين أنفسهم