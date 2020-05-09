شكرا لمتابعة خبر عن صحيفة عكاظ: " تتهم وزراء في الحكومة بتنفيذ أجندة قطر".. " وعبدالعزيز جباري يخرج عن صمته ويطلق صفعة مدوية للجميع" صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتهمت صحيفة عكاظ وزراء في الحكومة بتنفيذ أجندة قطر ، وقالت إذا كان الدفاع عن مصلحة بلدي والاعتراض على عبث التحالف في اليمن تهمه فأنا اتشرف بهذه التهمة وشهادة منكم أعتز بها.

أما مسألة دولة قطر وأموالها كان باستطاعتكم قبل ان تسيئوا لنا اسئلوا المعنيين في المملكة هل نحن نبيع مواقفنا بالمال وكم أخذنا منهم، وستعرفون اننا لانساوم على مصالح بلادنا بكنوز الدنيا ، واذا لم تعرفوا هذا،ولن تعرفوا قطعا.

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فيكفي أن أبناء الشعب اليمني يعرف ذلك جيداً، حتى ممن نختلف معهم.. وكما يقال شر البلية ما يضحك الحوثي دمر بيوتنا وصادر ممتلكاتنا.

وحكم عليّ بالإعدام مرتين بتهمة الخيانة والعمالة للتحالف لأن من يخالف الحوثي تهمته جاهزة العمالة لأميركا وإسرائيل وعملائهم.

وانتم تتهموني وزملائي بالخيانة للتحالف والعمالة لدولة قطر والحمدين، والحقيقة التي لاتعرفونها أو لا تريدون أن تعرفونها أننا لايهمنا "الحمدين" ولا "المحمدين" ولا أموالهم الذي يهمنا مصلحة بلادنا التي يتصارع الأخوه فيها على حساب حاضر ومستقبل الشعب اليمني.. ويتضح بجلاء خبث ومؤامرة الاشقاء قبل الاعداء ولعلمكم هذه الخزعبلات لن تغير من مواقفي قيد أنملة سواءً أمام إجرام مليشيات الحوثي أو عبث التحالف..

قاتل الله الكبر والعنجهية والغرور.