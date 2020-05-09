شكرا لمتابعة خبر عن تصريح للناطق الرسمي لمحور تعز بخصوص صرف مرتبات الجيش الوطني لجبهة الشقب لشهري يناير وفبراير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الناطق الرسمي لمحور تعز ، العقيد / عبدالباسط البحر ، السبت الموافق 9 / 5 / 2020م ، ان مشكلة صرف مرتبات الجيش الوطني بتعز لشهري يناير و فبراير قد حلت.

وقال البحر ، بحسب تواصلنا بالاخ العقيد / فؤاد شمسان مندوب قيادة محور تعز في عدن فقد أكد أن مشكلة المجندين الــ ( 524 ) فردا التابعين لجبهة الشقب قد حلت وان مرتباتهم لشهري واحد و اثنين 2020م جاهزة.

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وأكد انه تم استكمال كافة الاجراءات بشأنها و صرفها ولم يتبقى إلا استلام النقدية من البنك المركزي بعدن وهناك وعود من البنك بصرفها خلال الايام القادمة باذن الله تعالى.