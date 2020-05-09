شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ ياسر العواضي يحسم خيارات قبائل " ال عواض " ويوجه رسالة للحوثيين ولقبائل "يافع" الجنوبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام والشيخ البارز " ياسر العواضي " تغريدة جديدة جدد فيها موقف قبائل " ال عواض" من المطالب الموجهة للحوثيين لتجنب المواجهة المسلحة.

ووجه رسالة للحوثين في تغريدة له نشرها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قال فيها : "لابد من قصاص العدالة لقتلة جهاد .

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اما ناس اصبح بيننا وبينهم ثأر وعار يرحلوا دنيا وألا رحلنا آخره .

ذي ما فهم يفهم من ابطأ سعدن .

ونعم برجال وقبايل يافع والقبايل عامه والعاقبه للمتقين" .