شكرا لمتابعة خبر عن إنفجار الوضع في العاصمة عدن و إطلاق نار على المواطنين وإعتقالات في الشوارع وتعميم لإعتقال ناشطي الفيسبوك وتويتر (صوره تعميم) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر محلية في عدن ، اليوم السبت ، أن مظاهرات أندلعت في وسط مدينة عدن ، حيث تجمهر المواطنين بالمئات في الشوارع وسط هتافات ضد الإنتقالي ، وهناك حملة إعتقالات لناشطين من الشباب.

و أضاف المصدر أن مليشيات المجلس الانتقالي ، يقومون باعتقالات وضرب واطلاق نار في احياء كريتر ، و استهدفت المليشيا الوافدة من مناطق الضالع ويافع ، عشرات الشباب المحتجين ضد الخدمات .

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وأكد المصدر أن هناك تعميم من قيادات الانتقالي بالسجن ٦ أشهر وغرامة مليون ريال في عدن لمن يعارض أو ينتقد أو يسخر من قرار المجلس الانتقالي "إعلان الإدارة الذاتية للجنوب".

كما صدر في التعميم أيضاً ، توجية للقيادات الامنية بإعتقال الناشطين على تويتر والفيس بوك الذين ينتقدون المجلس الإنتقالي.