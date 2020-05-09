شكرا لمتابعة خبر عن عدن على صفيح ساخن وبوادر انتفاضة شعبية. .. الانتقالي يغلق كريتر وينشر مليشياته ويواجه المحتجين بالرصاص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت مليشيات ما يسمى المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات مساء السبت عدد كبير من عناصرها في شوارع العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن).

وقال مصدر محلي لـ «مأرب برس» ان مواطنون غاضبون من تردي الخدمات في عدن اطلقوا دعوات للتظاهر مساء السبت احتجاجا على الوضع المتردي في المدينة الخاضعة لسيطرة الانتقالي.

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ونشر الانتقالي قوات بشوارع عدن تحسبا للتظاهرة التي دعا لها الأهالي احتجاجا على تردي الخدمات.

كما افاد مصدر محلي آخر ، بانتشار مليشيات الانتقالي بشكل واسع بحي كريتر في عدن لمنع التظاهرة التي تم الدعوة لها مساء اليوم.

وتعيش عدن وضعا صحيا صعبا، وسط تفشي الاوبئة والامراض وحصدها ارواح عشرات المواطنين بشكل يومي مخيف.

كما تعاني عدن من غياب كامل لاي دور حكومي بسبب منع الانتقالي عمل الحكومة وعرقلة مهامها.

ومع عرقلة الانتقالي للحكومة بعدن؛ يواصل المجلس المدعوم من الامارات، تهربه من تحمل المسئولية ويحمل فشله على الحكومة التي يرفض عودتها، وهذا تناقض مكشوف ومخزي.

وتأتي دعوة المحتجين للتظاهر في عدن، كبادرة لانتفاضة شعبية على الانتقالي الذي عبث بمقدرات عدن ونهب مواردها.

وقبل قليل قالت فضائية الجزيرة ان مسلحين مدعومين إماراتيا اغلقوا مداخل كريتر بعدن لإفشال مسيرة احتجاج على تردي الخدمات.

وقالت ان قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا تطلق الرصاص ضد مسيرة بعدن تندد بسوء الخدمات.

واضافت ان مليشيات الانتقالي تشن حملة اعتقالات ضد نشطاء بمدينة عدن نظموا مسيرة تندد بسوء الخدمات.