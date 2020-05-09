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الرياض - رنا عبدالله - شاهد .. مذيعة شهيرة تصدم الجميع و تكشف سبب رفضها إجراء لقاء مع عادل إمام .. (فيديو)

قالت المذيعة المصرية الشهيرة، إنجي علي، إنه على الرغم من صداقتها بالفنان عادل إمام، إلا أنها لم تجر لقاء إعلاميا معه.

وكشفت إنجي علي، خلال استضافتها في حلقة اليوم الجمعة، من برنامج “شيخ الحارة والجريئة”، المعروض طوال شهر رمضان، أنها اعتادت عدم استغلال عملها في إجراء لقاءات مع الضيوف، وكذلك عدم إلحاحها على أحد منهم لكي يجري لقاء معها.

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وقالت: “أحب عادل إمام جدا، وأعرفه عن قرب، وقابلته بعيدا عن الكاميرات، ودائما ما أسأل عليه، ولكنه لا يحب إجراء لقاءات، وأنا لا أحب استغلال وظيفتي في التأثير على أصدقائئ لإحضارهم إلى برامجي، ولا أرغب في الضغط على أحد لكي يوافق على الظهور معي، ولا أستطيع أن أتسبب في مضايقة عادل إمام”.