شكرا لمتابعة خبر عن عاجل:المملكة تدخل الخط وتصعق العواضي وشيوخ البيضاء..وسفير المملكة يباغت العواضي والقبائل بطلب صادم لا يخطر على البال..لن تصدق ماطلبه سفير المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل:المملكة تدخل الخط وتصعق العواضي وشيوخ البيضاء..وسفير المملكة يباغت العواضي والقبائل بطلب صادم لا يخطر على البال..لن تصدق ماطلبه سفير المملكة

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