شكرا لمتابعة خبر عن عاجل..اشرس قبيلة جنوبية تباغت الانتقالي وكل ابناء الجنوب وتعلن رسميا انضمامها لقتال الحوثيين الى جانب قبائل البيضاء..لن تصدق من هي هذه القبيلة الجنوبية الشرسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..اشرس قبيلة جنوبية تباغت الانتقالي وكل ابناء الجنوب وتعلن رسميا انضمامها لقتال الحوثيين الى جانب قبائل البيضاء..لن تصدق من هي هذه القبيلة الجنوبية الشرسة

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