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صنعاء - ياسمين الخيامي - وزارة الصحة تصدر بياناً رسمياً.. تطمئن المواطنين وتنفي شائعات التفشي الكبير لكورونا في اليمن

وزارة الصحة تصدر بياناً رسمياً، وتنفي شائعات تفشي كورونا في اليمن

نفت وزارة الصحة العامة والسكان بحكومة صنعاء الاشاعات حول تفشي وباء فيروس “كورونا”

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ويحذر أطباء ومختصين من خطورة تفشي الوباء في اليمن في ظل انهيار القطاع الصحي الذي تأثر بالحرب والحصار.

وكان وزير الصحة في حكومة صنعاء قد حذر في الـ 6 من إبريل الماضي من خطورة تفشي الوباء في اليمن متوقعا إصابة 90% من السكان.

وقالت عبر وزيرها الدكتور طه المتوكل أن مثل هذه الأنباء لا يستطيع أحد نكرانها وسخر المتوكل مما أسماه بمزايدات الشرعية بهذا الجانب متهما في تصريح صحافي دول تحالف الحرب على اليمن بإدخل الفيروس لليمن ومحملا دول التحالف كامل المسؤولية عما يدخل لليمن من أوبئة وخَاصَّة فيروس “كورونا”؛ باعتبَار أن كافة المنافذ (البرية، البحرية، الجوية) تحت سيطرة دول تحالف الحرب على اليمن ـ حَــدّ قوله ـ.