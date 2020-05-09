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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإنتقالي يبدأ بترتيب سكن للأطباء وممرضي مجابهة كورونا في عدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 مايو 2020
عدن - الخليج 365
بدأ المجلس الإنتقالي الجنوبي، بترتيب سكن للأطباء والممرضين الخاصين بمجابهة فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19 .
وقال المتحدث باسم المجلس الإنتقالي الجنوبي، المهندس نزار هيثم، في تغريدة له بتويتر، "بعد إستلام المحجر الصحي من قبل منظمة اطباء بلا حدود يتم الان الترتيب لسكن الأطباء والممرضين بالقرب من المحجر الصحي،تمت المعاينة الأولية وكذا الاتفاق على استكمال تجهيز المبنى وترميمه" .
وأضاف "ايضا تم توزيع ٢٥٠٠ بدلة مع مرفقاتها للمستشفيات والمجمعات الصحية على عاتقنا جميعا مسؤولية حماية أنفسنا" .
تجدر الإشارة إلى أن منظمة أطباء بلا حدود تسلمت رسمياً مسؤولية مركز العزل بمستشفى الأمل المخصص لمعالجة مرضى فيروس كورونا
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