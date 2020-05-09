شكرا لقرائتكم خبر عن هذا هو مختبر ووهان الذي تسبب في انتشار فيروس كورونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت صورٌ المختبر الموجود في مدينة ووهان الصينية، وهي المدينة التي ظهر فيها فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في شهر ديسمبر الماضي، ثم انتقل منها إلى باقي الصين ثم إلى دول العالم أجمع.

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وأوضحت كذلك عدداً من الباحثين وقد ارتدوا لباساً خاصاً، أثناء ممارسة عملهم في المختبر، الذي يوجد داخل معهد الفيروسات الصيني، وعدداً من الأجهزة التي بدا أنها شديدة التأثير على المتواجدين فيه، إضافة إلى المواد وعمليات التجريب التي تتم فيه.

ويدرس باحثو المختبر الأمراض الناجمة عن الفيروسات، وقد أسهموا مؤخراً في اكتشاف المزيد عن (كوفيد-19)، كما يملك معهد الفيروسات أكبر مجموعة من سلالات الفيروسات في آسيا، وعددها 1500 عينة، وفق موقعه الإلكتروني. يُذكر أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تحدث أكثر من مرة عن وجود أدلة تثبت أن الفيروس الذي اجتاح العالم، تسرب من مختبر ووهان، لكن بكين أكدت أن بومبيو لا يمكنه تقديم أدلة على ذلك.