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الرياض - رنا عبدالله - ليلى عبد اللطيف وتوقع صادم وغير متوقع ! - فيديو

يوم بعد يوم تتصدر سيدة التوقعات اللبنانية ليلى عبد اللطيف الأخبار والمواقع الإلكترونية بسبب توقعاتها التي تصيب يومًا بعد يوم، وهذه السنة انفردت ليلى بصدقها.



منذ فترة، توقعت الغاء امتحانات الشهادة المتوسطة (البروفيه) في لبنان، واليوم أعلن وزير التربية اللبنانية طارق المجذوب الغاء الشهادة المتوسطة في ظل إنتشار فيروس كورونا.

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أغلبية التوقعات التي قالتها ليلى في بداية العام ٢٠٢٠، وفي مكاتب الجرس تتحقق يوماً يعد يوم وتصيب بإستثناء بعض التوقعات التي نتمنى أن لا تتحقق معها.

ليلى بـ ٢٧ نيسان ٢٠٢٠ pic.twitter.com/SlZzmvDEUV — Mhّmd (@dankar) May 7, 2020

— Mhّmd (@dankar)