شكرا لمتابعة خبر عن عاجل: واخيرا الحوثيين يرفعون الراية البيضاء، ومهدي المشاط ومحمد الحوثي يصعقون زعيمهم ويصفون مطالب العواضي وشيوخ البيضاء بانها عادلة ولا داعي لسفك الدماء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: واخيرا الحوثيين يرفعون الراية البيضاء، ومهدي المشاط ومحمد الحوثي يصعقون زعيمهم ويصفون مطالب العواضي وشيوخ البيضاء بانها عادلة ولا داعي لسفك الدماء

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: واخيرا الحوثيين يرفعون الراية البيضاء، ومهدي المشاط ومحمد الحوثي يصعقون زعيمهم ويصفون مطالب العواضي وشيوخ البيضاء بانها عادلة ولا داعي لسفك الدماء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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