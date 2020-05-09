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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل:الانتقالي يدق ساعة الصفر ويقرع طبول الحرب على السعودية ويباغت الجميع بهجوم غادر وسريع وبطريقة لا تخطر على البال ضد العميد مجاهد العتيبي

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