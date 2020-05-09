شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يعزي بوفاة صالح باصالح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء ومواساة في وفاة صالح مبارك باصالح الذي وافته المنية بمدينة سيئون بعد حياة حافلة بالعطاء، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

Advertisements وأشاد نائب الرئيس بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية ومساعيه في الاصلاح ذات البين وخدمة المجتمع وإرساء مداميك العمل السياسي والديمقراطي. وعبر نائب الرئيس في البرقية عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هادي يعزي بوفاة صالح باصالح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.