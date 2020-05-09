شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. تسجيل هزة أرضية بقوة 3.45 درجة قرب خميس مشيط والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية عن تسجيل محطات الرصد الزلزالي عصر السبت، هزة أرضية صغيرة في منطقة عسير. وأشارت إلى أن مركز الهزة يبعد 16 كم شرق محافظة خميس مشيط وأنها كانت بقوة 3.45 درجة على مقياس رختر وعلى عمق 6 كم. وأوضحت هيئة المساحة الجيولوجية أن الزلزال يمثل هزة أرضية ضعيفة.

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