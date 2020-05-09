شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توزيع 1200 سلة غذائية بحضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1,200 سلة غذائية للأسر المحتاجة والأشد فقرًا في مديريات المكلا، وغيل باوزير، وبروم ميفع بمحافظة حضرموت بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



ويأتي ذلك ضمن خطة توزيع السلال الغذائية على الأسر المتضررة بسبب الإجراءات الاحترازية كمنع التنقل وتعطيل بعض القطاعات تحسبًا لانتشار فيروس كورونا.

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